衛福部長陳時中今（29）日證實，目前國際疫情十分嚴峻，短期商務旅客來開的鬆綁國家名單，以及陸配子女來台共兩項政策，並無新增國家或有進一步鬆綁。

根據疾管署官網資料顯示，目前新冠肺炎「低風險國家」，仍維持12個，包含：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。至於「中低風險國家」則維持5個，包含韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、日本。

對於國際疫情，疾管署長周志浩特別分析，美洲疫情仍然不好，亞洲方面，印度、印尼的病例數增加非常快，香港也增加1,300個確診，「情勢滿嚴峻！」而澳洲疫情也還是持續上升。

至於越南近期新增本土病例，但也看到越南政府開始採取相對的管治措施，整體來看，越南的病例數仍然相對低，因此仍維持列在「低風險國家」名單中。而中國大陸的部分，特別是在新疆、遼寧兩地的疫情有明顯上升現象。東北亞部分，日本整體疫情也是持續上升，特別是東京、大阪，緊鄰的韓國疫情則是相對平穩。

(工商 )