23歲男星陳廷軒過去因BL網劇《圈套》嶄露頭角，下半年將入伍當陸軍的他，相當期待軍旅生活，笑說：「平常我很喜歡玩雲霄飛車這類刺激的遊樂設施，喜歡高空迅速俯衝的感覺，所以很期待當兵時如果有機會練垂降，應該很酷」。但陳廷軒透露，父親小時候曾跟他說，有同僚打靶時突然槍枝走火，整個人竟然燒起來，提醒他小心。陳廷軒念書時是練體操，進演藝圈運動量較少，想趁著當兵的時間好好充實體能，找回當初身體的力量及肺活量，近期他也提早練習寫新兵日記，以及洗5分鐘「戰鬥澡」及折「豆腐被」，也看軍中鬼故事來做心理建設。

陳廷軒前陣子發行〈初心〉數位寫真，有在海邊、草原抑或是舒服地躺在床上拍攝居家類的寫真照，無害又萌呆的神情可說電力十足，攝影師特別安排他泡澡的畫面，他悠然自得地擺出放電pose，其實在拍攝前做了不少功課，除了看雜誌男模照片練習和揣摩表情及情境外，更上網收集一些韓星拍畫報及外景的拍攝影片；此外為了要秀出結實身材，準備期間不吃辛辣及炸物，堅果類及牛奶也盡量避免，他表示：「因為我皮膚很容易長痘痘，所以會避免吃到這類食物以免觸發過敏。」

經紀公司「益極娛樂」在他入伍前，特地策劃舉辦歡送會，準備一系列表演及遊戲互動，與粉絲近距離接觸。陳廷軒特別親力親為下海擔任節目創意總監規劃內容，其中不乏展現歌唱及舞蹈才藝的橋段，為此陳廷軒特別提前一個月進彩排室練歌練舞，希望能把最好的一面成獻給粉絲，陳廷軒特別花了心思請公司精心剪了一段回憶殺影片，藉此感謝很多粉絲默默守護在他身邊的暖心舉動。陳廷軒入伍前唯一見面會【Boy to Man】歡送會將在8月23日下午兩點於NU ZONE舉辦、7月29日中午於KKTIX開始售票。

陳廷軒發行〈初心〉數位寫真。（益極娛樂提供）

陳廷軒因演出BL網劇《圈套》嶄露頭角。（益極娛樂提供）

陳廷軒【Boy to Man】歡送會將在8月23日下午兩點於NU ZONE舉辦。（益極娛樂提供）

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