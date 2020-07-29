一位熟悉企業政策的美國商務部官員，剛被聯發科（MediaTek Inc）聘成為資深說客，以尋求擴大聯發科在華盛頓的業務，可能也是要確保聯發科能持續對大陸供應晶片。

這位知情人士說，隨著華盛頓對晶片行業的審查日益嚴格，帕特里克·威爾遜（Patrick Wilson）週一開始擔任聯發科政府事務副總裁一職。威爾遜一直到上星期五都是擔任商務部商務聯絡辦公室主任。在北京和華盛頓之間的緊張關係不斷加劇的情況下，他負責對大科技公司的指控，例如大陸電信設備巨頭華為和視頻監控公司海康威視。威爾遜之前曾在半導體行業協會（貿易組織）擔任政府事務總監。

據路透社報導，他們看到的一份新聞稿草稿中聲明，威爾遜「將為聯發科提供建議，並將指導和發展全球半導體產業的重要問題上的對話中，表達我們的聲音。」這分新聞稿是由聯發科副總經理暨法務長宿文堂發出。

美國商務部和聯發科均未回《路透》評論請求。

聯發科可能會從商務部今年五月實施的一項措施中受益，這項措施擴大了美國的權力，要求製造及設計的晶片的公司，必須要獲得美國許可，才能向華為供應半導體晶片。許多業內人士推測，華為將透過將晶片設計外包給聯發科等公司來規避這一項禁令。而聯發科新聘請的這位說客，可能就是為了要避免外包的這項舉措，也被納入禁令的範圍內。

(中時新聞網)