在桃園科技大廠工作的泰籍移工返泰後確診，但感染源至今不明，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，已調閱6、7月桃園地區泰籍移工的健保就醫記錄，發現有43名泰籍移工曾因呼吸道疾病或腹瀉就診，接下來將會對這43人做血清抗體調查，了解當地有無風險存在。

確診泰籍移工是否在台感染，引發國人疑慮，目前指揮中心正全力追蹤該名移工在台最後幾周的足跡，莊人祥說，已經和勞動部拿到所有桃園地區泰籍移工的資料，也和健保比對，除和染疫移工同公司的18名泰籍移工今年有去過醫療院所的紀錄，6、7月桃園地區也有43名泰籍移工曾因呼吸道疾病或腹瀉就診，接下來會對這43人做血清抗體的調查。

對於學者憂心，移工的感染恐步上新加坡後塵，陳時中說，所有部署都已經超前，台灣和新加坡最大不同，台灣的移工是屬於小規模，有分流分艙的概念，新加坡移工的住宿規模很大，多家公司的移工住在同一個地方，至於台灣移工的住宿都是一個一個小單位，這次已經將相關密切住在一起的18人都在集中檢疫所，一人一室隔離中，結構上不同。

莊人祥說，確診泰籍移工在台的手機電話早上有問到，其泰國的手機號碼也在請泰國駐台辦事處提供，目前跟個案詢問主要是發病前兩三天內的足跡，釐清有沒有需要隔離的接觸者。

(中時 )