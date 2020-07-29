高齡98歲的前總統李登輝今年2月8日喝牛奶嗆到，肺部浸潤，住進台北榮總醫院，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌上午一起偕同赴醫院探視；發言人廖泰翔轉述今轉述，蔡英文總統今在中常會致詞一開始就提到，要大家為李前總統的健康祈福，並持續關心李前總統健康。
民進黨今天中常會，原本安排原民部主任 車牧勒薩以．拉勒格安報告原住民族2020行動方案，因為報告人因故取消出席。
廖泰翔指出，今會中通過由中常委黃承國、許淑華、陳亭妃中常委擔任人事評議委員會委員，依規定，秘書長林錫耀及財委會主委為人事評議委員會當然委員，由秘書長擔任召集人；會中也通過由王定宇、何志偉、梁文傑、陳茂松、吳秉叡中常委擔任入黨複審小組成員，並由王定宇中常委擔任召集人。
他轉述，行政院報告則報告三倍券目前領取數量，紙本為1760萬、數位175萬；也提到店家兌領程序跟目前兌領金額狀況。
(中時 )
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