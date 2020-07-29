我知道今天（編按：本文為筆者28日文章）的盤勢讓大家很錯愕，我這兩天早上幾乎沒什麼時間看盤，因此也錯過很多事情，以今天來說

早盤一開始看到台積電又直奔漲停，個股也跟著歡聲雷動...

未料才不到20分鐘就漲停打開甚至一路下跌，其他股票也一齊跳水

很多人都說感覺大戶再出股票，我要是大戶我當然也會趁今天大漲出啊...難道我會跌到阿呆谷才砍？

問題是如果你沒有追高，又何必怕大戶高檔出脫股票呢...

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我記得群組流傳一張財經節目截圖，寫著史上罕見，台積電連兩天拉漲停...昨天也有人私訊提問如果有錢建不建議買聯發科

我的回答是看個性...以我來說，我比較喜歡在大盤下跌、個股也下跌的時候買股票

理由我已經解釋過，因為那個時候市場氣氛最差，個股表現也差，在最差的狀況下買股票可能有機會買到跌過頭的

只要市場氣氛一轉強，個股甚至不需要有利多，但靠市場力量就能把股價往上帶動

反之當你買在市場氣氛很好，個股表現很佳的時候，硬買就很容易買到超漲的...

即便中長線持續看好，但股價不見得就走一波到底，萬一市場氣氛反轉，或者個股漲多回檔，可能就剛好套在高點

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一切都整理在7/15的盤後文中的買賣參考矩陣圖...雖然我知道有時候追強勢股勝算很高

但同樣的你也必須背負追高套牢的風險，所有選擇都有機會成本...

昨天台積電拉漲停，也聽到不少人打算出光股票只買台積電

主張即便被套牢也沒關係，因為以台積電的競爭力，總有一天也會解套...但我相信今天這種話就沒人敢說了

我自然是相信台積電的實力，未來會繼續成長沒有問題，不過股價這種東西，終究是市場說的算

對一般人來說，當面臨套牢的時候，身心的煎熬是何其痛苦的，尤其是資本有限的人...

這兩天我基本上沒有什麼操作，雖然看起來早盤好像很適合調節股票

不過看一看手上的，好像也沒有什麼我認為可以賣的...所以保持不動，雖然事後來看很可惜...但那也是事後...

畢竟這些股票基本上沒特別大漲，以台積電概念股來說就是這兩天受惠帶動拉了上去

然後激情過後就跌了回來，整體還是在某個區間之中，但你說它業績已經反應完了嗎？我認為肯定還沒...

還有很重要的一點就是，我是沒有追高的，雖然今天這一跌，收盤價可能比我買進的位置還低

所以現在這種情況到底該怎麼辦，我想很多人都想求一個答案...我想先請大家看看兩檔下半年標配股

臻鼎因為籌碼差，所以回檔了好幾天，終於在季線看到了支撐，今天逆勢上漲3.5%表現比台郡還強

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台郡近期的籌碼一直都比臻鼎好，股價表現比較強勢也是理所當然，今天也未受到大盤開高走低影響

股價維持五日線以上，甚至還小漲0.5元...

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而不只軟板雙雄，載板三雄3037 欣興、3189景碩、8046南電也表現很好

對比今天大盤開高走低甚至翻到盤下，載板三雄相對抗跌，甚至還逆勢上漲...

我想支撐股價最大的動力還是基本面及產業展望(當然籌碼也都一直表現不錯，因為大戶看的到業績展望)

昨天說景碩公布Q2獲利0.52元，欣興跟南電預計會比這個數字還要好，南電股價90以上不說，欣興補漲到60不為過

今天欣興剛好就公布了Q2財報，數字為0.99元，單季幾乎賺了1元(有部分可能也是受惠業外的有價證券價格回升)

下半年是旺季，那麼今年看起來是肯定賺到3元以上了，難怪今天這麼強

收在59.4幾乎是在本日最高點的位置...成為載板三雄漲幅最強的

業績好、展望佳、位階低，有這樣的表現我並不意外...再一次應證，這樣的股票回測月線都是不錯的買點

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南電這一次回測五日線並未跌破，標準強勢股姿態，最近價跌量縮

雖然現在的位階我不會買，但我認為五日線整理後會再順勢突破到百元大關以上

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所以大盤是否就此完蛋了，我是認為還沒...因為這些下半年主流股都還活得好好的

即便核心持股台光電今天也開高走低，但成交量不到5000張，終場下跌2.5元(1.47%)...這跟平常起伏有何不同？

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既然下半年主流仍未潰敗，我認為不需要太過悲觀，這兩天台積電反常的暴漲帶動指數狂飆也確實需要回檔休息一下...

此外台幣也持續走在升值的軌道上，今天甚至一度衝高到29.23元

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接下來直接把台股跟台幣的走勢圖對比給大家看，我一向認為凡事最好要能有依據推論

下圖很清楚可以看出來，當台幣走在升值的軌道上，台股基本上也是不斷往上推升的

歷史經驗來看，台幣只要還不斷升值，台股就不算危險，下圖就是如此，不是我胡謅的

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總之，我認為若挑的股票是基本面佳且產業趨勢明確者，進場的位階也沒有追高，那麼是不用擔心的

因為這已經是相對穩健的選股方式，如果到頭來這樣都賺不到錢，那麼這個市場大概就是有問題了

短期資金會輪動，紡織、生技、太陽能等等都輪漲過一波，這一陣子就是跑到權值股身上...

現在權值股資金退散，那就高機率可能又回到中小型股身上，今天一早我的帳面損益原本也很漂亮

收盤後雖然大幅縮水，但沒有轉盈為虧，整體還是正數的，因為核心持股台光電根本沒什麼跌...

我知道要大家平常心看待很困難，我只能說如果害怕就降低部位...五成也好，三成也罷，降到一個自己能接受的程度

畢竟最保險的做法的確就是保有現金，至少可以規避掉多做多錯...

因為持股部位太高讓你覺得不安，很有可能會導致你做出致命的決斷，反而不見得對投資有幫助

投資應該是量力而為，不是看看自己能耐有多厲害...我的老師教我永遠要對市場保持謙虛與謙卑的態度

所以節奏掌握的不好，暫時退出觀望冷靜一下未必不好，只是要記得市場不會因為你的停留而停止改變

任何選擇都有機會成本，選擇空手就要有被軋空手的心理準備，因為風險與報酬相伴

※本文由PressPlay專欄作家籌碼洩天機授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)