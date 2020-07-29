高雄直播主連千毅與寵物店老闆鄭又仁去年9月2人互相挑釁引爆「直播主之亂」，高雄地院29日一審宣判連千毅涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等罪共判7年徒刑，不得易科罰金；另涉犯恐嚇、強制罪合計判刑1年徒刑，可易科罰金；可上訴。

去年9月，直播主連千毅和鄭又仁在高雄街頭相互嗆聲並開槍砸店等暴力行為驚動大眾，也同時引發社會關切，不僅地檢署指揮專案小組徹查，警政署更多次派人南下坐鎮指揮偵辦，意圖平息大眾恐慌。

專案小組偵辦時，查出連千毅以精品公司吸收男性員工，又誘導員工加入「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，並利用組織多次指使成員脅迫網友刪文、道歉，而後更膽大妄為，因與直播主鄭又仁在網路上起衝突，就指使成員持槍射擊恐嚇，嚴重破壞社會秩序。

檢警在偵查時，發現高雄分會成員多半擁有槍刀等工具，且常聚眾滋事，並在高雄市、苗栗縣查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個等物證，也因而逮捕連千毅、太陽會高雄分會長謝育全及高雄分會組長鍾富賢等人，也在今年1月15日偵結，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，起訴連千毅、鄭又仁等27人，並羈押禁見，29日連千毅一審遭重判7年徒刑。

(中時 )