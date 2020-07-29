氣質女星夏如芝和小7歲的張捷今年3月登記結婚，隨即宣布懷孕好消息，目前孕期來到7個月，她在社群網站分享孕肚，臉上充滿準媽咪的喜悅，但卻有網友評論她的肚臍形狀，讓夏如芝忍不住解釋了。

照片中，夏如芝撩起杏色的無袖背心，露出圓滾滾的肚皮，白皙的肌膚沒留下任何妊娠紋，手臂也相當纖細，看得出來平時有細心呵護，但仍受到網友提醒：「肚臍要好好的保養，不是很好看喔」夏如芝看到這番言論，非但沒有動怒，還心平氣和地回覆：「你可能不清楚懷孕肚臍會慢慢變平，然後甚至到後期是會凸出來的！這都是孕婦的必經過程喔！不是保養不保養的問題喔！」

夏如芝懷孕來到後期，近日在IG限時動態透露，已經好幾天沒睡好，老公張捷深知她不舒服，外出時堅持不讓她走路，還特地出門把她想吃的晚餐買回家，讓夏如芝感動不已，「我只想說，『老公，真的很謝謝你。』休假還是忙著照顧我，我愛你」。

(中時新聞網)