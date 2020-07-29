蘇揆承諾全國國中小學裝冷氣，遭疑學校沒錢裝、電費養護費也無法負擔。蘇揆下午出席金管會活動時表示，政院承諾要在2022年的2月底前，台灣中小學教室班班有冷氣；未來整個電力配置費用、冷氣費用、裝設費用，將來電費中央也都有補助。

蘇揆表示，政府要為孩子在學校教室裝冷氣是蔡總統的指示，也是各教育團體、家長團體、老師團體，大家一再的呼籲，我們也都看到孩子們的辛苦，跟年輕爸爸、媽媽們的心急。所以政院寬籌了經費，也整個團隊動起來，我們承諾要在2022年的2月底前，台灣中小學教室班班有冷氣，而且教育部已經和地方縣市政府都講好，縣市政府依財力狀況來分級，有部分負擔，但都很少，有的只負擔10％、有的十幾個％，絕大部分都是中央負擔，不但負擔，整個電力配置費用、冷氣費用、裝設費用，將來電費中央也都有補助。

但蘇揆也說，要給孩子有一個安全、舒適的校園，是政府努力來做，但也希望大家能體諒我們要給孩子安全、舒適校園外，我們對電力負擔，大家一起也是要節約能源，也要開闢能源，所以我們也同時推動太陽光電。「像昨天我去彰化縣陽明國中，就是整個學校建築的屋頂都有太陽光電板，而且因此它還得到大量的回饋金，他們學校甚至有溫水游泳池」。

針對配套問題，蘇揆指出，未來將由經濟部、台電、教育部跟地方政府一起，讓所有的學校能夠進行裝設太陽光電板的都來裝設，來啟動太陽光電，台電董事長楊偉甫昨天也都在場，會把這個也都做好。進一步我們昨天也請農委會主委陳吉仲都到現場，往後我們要多種樹，也給學校能夠做節能減熱的設施，種樹也是愛護地球的一種，所以我們會從各方面來，最重要是，要讓孩子有舒適的學習環境，減輕家長的憂慮。

(中時 )