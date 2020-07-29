廚房有怪聲？忘了吃的蛋盒孵出20隻小鵪鶉

死裡逃生的小鵪鶉非常可愛。（程姓網友提供）

從蛋盒自行孵化的小鵪鶉已經全部被認養完畢。（程姓網友提供）

程姓網友在「西螺囝仔」的po文。

一名二崙鄉民商店買了一盒鵪鶉蛋十多天沒煮，聽到廚房有怪聲查看，赫然發現蛋盒孵出20隻小鵪鶉，不知道該怎麼辦才好，她po在臉書社群，一下子全被認養光。縣府農業處畜產科長謝詠丞說，鵪鶉蛋如果有受精，加上溫度、濕度合適，18天自行孵化是可能的。

程姓女鄉民昨晚（28日）在臉書「西螺囝仔」po文說，「家裡買了鵪鶉蛋要吃，結果放太久孵出了十幾隻鵪鶉，請問有人要認養嗎？該怎麼處理比較好？目前出生第三天，將他們先安置在保麗龍箱鋪著布，買了飼料加一些水也都有吃，但有兩隻小鵪鶉腳站不直沒什麼活力。請問該怎麼辦？」

程姓鄉民說，母親10多天前買一盒鵪鶉蛋要煮給家人吃，結果放太多天忘了，27日晚間聽到廚房有奇怪聲音，發現蛋盒竟然冒出小鵪鶉的頭，一口氣孵出20隻，有2隻死掉。

網友回應「好神奇」、「好療癒」、「好可愛」、「好鬧喔」、「真的假的」、「天太熱」、「蛋在哪裡買的」。

縣府農業處畜產科長謝詠丞解答，鵪鶉蛋孵化的先決條件是有受精，加上溫度在37、38度、溼度適合、通風，即使沒有母禽孵，鵪鶉蛋18天是有可能自行孵化。

有蛋奶素民眾擔心日後吃雞蛋、鳥蛋是否殺生？謝詠丞表示，雞蛋、雞肉個別的市場都大，種雞的蛋、蛋雞的蛋是分流的。鵪鶉肉、鵪鶉蛋的市場較小，蛋比較無法分得清。

他說，生蛋的鵪鶉一般是「籠飼」，母鵪鶉住一籠，生下的鵪鶉蛋不是受精卵，但民眾買回的鵪鶉蛋顯然是受精卵，公鵪鶉混進母安鵪鶉籠裡播種也是可能的。

(中時 )