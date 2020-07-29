幫全家登記動滋券！2小時收3封簡訊 男崩潰：只有我沒中。(圖/翻攝自爆怨公社)

動滋券28日傍晚6點起發出中獎通知，網友發文表示，替全家登錄抽籤，竟然只有自己槓龜，超慘狀況讓他忍不住罵髒話，貼文曝光後，也釣出一票苦主，幫登記了10人，僅自己沒中，真的是邊緣人，最慘的是中獎人的信還會一直重複發過來。

網友在臉書社團《爆怨公社》發文，全家四個人都是他上網登錄動滋券，結果傍晚中獎簡訊發出後，竟只有他本人沒中，讓他忍不住氣罵「塞你老X」，從原PO分享的照片可見，他2個小時收到3封中獎訊息，但痴等到11點，都沒有第四封的下落。

貼文引發熱議，吸引6千多人按讚，也釣出許多苦主，「登記了10個人，只有我沒中籤，該高興還是難過」、「你不孤單，因爲我也是填了10個中9個，唯獨我沒中」、「一家5口父子全中，就辛苦填單的阿母沒中」、「填表單的都是邊緣人啊」、「沒中就算了，MAIL還一直重複發中獎人的信來」。

(中時新聞網)