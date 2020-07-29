台中市警察之友會第四辦事處大墩警友站長黃申枝與台茂奈米生化公司林岳毅副總經理，為慰勞第四分局警察同仁維護治安的辛勞，在立委張廖萬堅見證下；於昨天特聯合贈送冷凍水餃110箱表達敬意與謝意，為警察同仁們加油打氣！

警方指出，黃申枝有感於後疫情時期來臨，身處第一線的警察人員全力維護治安、盡心保護民眾安全，7月份接連數日擴大臨檢嚴厲掃蕩不法，緝毒、肅槍、掃黑任務雷厲風行，令宵小望而卻步，特與台茂奈米生化公司林岳毅副總經理在立委張廖萬堅陪同下，昨日到第四分局聯合捐贈冷凍水餃110箱。

林岳毅表示，希望以具體行動情義相挺，略盡棉薄之力慰勞辛苦的警察同仁。立委張廖萬堅更以警察同仁近來為維護臺中市治安勤務吃重，希望能藉此拋磚引玉，讓更多市民體恤警方辛勞。

警方表示，內政部警政署辦理108年下半年之全國治安滿意度之民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都第1、2名，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳。

第四分局長吳耀南代表分局受贈時特別感謝他們以具體行動支持警察，讓員警備感溫馨，將更積極維護地區治(交)安，提供轄區居民安心的生活環境。

(中時 )