遠雄(5522)發布2020年房市見解，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，今年是躍動的一年，沒想到動得這麼大，上半年房產整個趨勢是開高走低又走高，超級震盪，預期下半年房市可以用「浪潮來了」來形容！然而這波浪潮是有針對性及特定性的，遠雄房地產預期，下半年體房市將走向區域及個案表現。

張麗蓉說，現在資金非常的氾濫，這麼多的錢到底會落去那裡？部分的錢轉進股市，推升台股創出新高，但股市創新高後，資金會如何選擇落地深耕？游資需要穩定的投資標的，因此現在除了房市熱絡之外，連土地交易也出現熱浪，商辦市場也是十分的暢旺。

各國政府降息、貨幣寬鬆政策，是推升5月以來投資買盤大舉搶進房市的主因。另外台商回流、資金特赦條款也是國內市場回暖的助力之一，低利資金潮來襲，下半年房市熱潮可望持續推升，將帶動新一波高峰。

近年北市商辦空置率屢破新低，2020年Q2更創下2.39%的歷年最低紀錄，也帶動商辦租金與售價上揚，造就這兩年建商、壽險業瘋狂進場購地的現象，2020年上半年土地交易達去年的63%，壽險購地更已超過2019年的3.3倍。預期在2023年前廠辦與商辦依舊會是需求大於供給的情形。

(時報資訊)