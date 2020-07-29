國人報復性旅遊，推動觀光股反彈！今日在美食-KY(2723)大漲的帶領下，六福(2705)攻高半根漲停板，雄獅(2731)、華園(2702)、雲品(2748)、鳳凰(5706)大漲3%，柏文(8462)、夏都(2722)、晶華(2707)、王品(2727)等漲幅突破2%。除了遠雄來(2712)之外，全面走高，類股指數上漲2.76%，類股漲幅第一名，亦是台股穩住12500點的大功臣。

上櫃觀光股也是強強滾，其中，六角(2732)餐飲品牌在政府三倍券催化下，用餐人數增加，而日出茶因東南亞主力市場陸續解封，加上天熱旺季效應，營運將落底反轉，未來表現可期，股價開高走高，並成功拿下漲停板，回到130元。燦星旅(2719)、豆府(2752)、五福(2745)、紅馬-KY(2928)大漲3%。

台股因台積電(2330)、聯電(2303)開低而走疲，盤面上改由傳產族群接棒演出，觀光股在疫情受控與暑假旺季催化下，股價反彈。受惠交通部為振興受疫情衝擊的旅遊業，在國旅旺季推出安心旅遊補助優惠，加上今年民眾無法出國而投向國旅，市場旺上加旺，各地補助消化快速，以往可以用2個月的經費，這次不到3周就用完。市場嗅到觀光股反轉契機，趁電子股休息之際進場布局。

觀光股今日遍地開花，美食-KY今年營運受新冠肺炎疫情影響，中國大陸及美國2大市場營運遭逢衝擊，但中國大陸市場持續正向復甦、台灣表現維持穩健，對下半年營運維持審慎樂觀，股價穩住未再破底，今日強彈7%，成為類股反攻的領頭羊。市場看好國旅正夯，將為後市業績加溫，資金轉流入飯店股的華園、雲品、夏都、晶華，以及旅行社的雄獅、燦星旅、五福，今日上述個股攜手走揚，為漲勢添加色彩。

(時報資訊)