軟板廠—台郡(6269)公布第2季財報，單季稅後盈餘為5.24億元，季增42.4%，年成長118.2%，單季每股盈餘為1.58元，累計上半年每股盈餘為2.7元。

由於NB及平板需求提升，且多元化產品佈局奏效，台郡第2季合併營收為65.59億元，季增42.5%，年增40.9%，單季合併毛利率為20%，季減0.5個百分點，年增3.7個百分點，營業淨利率為10.3%，季增1.8個百分點，年增5.7個百分點，單季稅後盈餘為5.24億元，季增42.4%，年成長118.2%，單季每股盈餘為1.58元；累計上半年合併營收為111.61億元，年成長24.1%，合併毛利率為20.2%，年增6.3個百分點，營業淨利率為9.6%，年增6.8個百分點，稅後盈餘為8.91億元，年成長151%，每股盈餘為2.7元。

就產品組合來看，今年第1季通訊產品佔比從第1季65%降至55%，電腦產品佔比從第1季的26%上升至37%，消費性產品佔比從第1季的9%降至8%。

(時報資訊)