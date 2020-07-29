越南在數個月的零確診破功後，恐將迎來第二波新冠肺炎疫情爆發，當地官媒報導，越南首都河內、南方商業中心胡志明與中央高地都出現與最近峴港疫情相關的病例。

越南政府周三發布公告，指示河內應該為「另一場與新冠肺炎的抗戰」備好醫療設備與材料。聲明中未提及媒體報導的首都病例。

越南電視台報導，越南總理阮春福表示，目前這波感染與3月對付的前一波不同，越南所有省分與城市都處於危險之中。

儘管與中國接壤的邊界長達1400多公里，但由於集中隔離計畫與積極的感染追蹤系統發揮成效，越南曾成功將確診病例保持在僅446例。

人口超過9500萬的越南，是迄今仍無人死於新冠肺炎之人口最多的國家，但在觀光勝地峴港上周末再度爆發疫情之後，這項記錄正岌岌可危。越南政府周二已經暫停所有往返峴港的飛機航班，禁飛令為期15天，約18,000名在峴港的觀光客現在已經返回胡志明市。

(時報資訊)