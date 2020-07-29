後疫情時代全球低利率致使市場游資氾濫，數位存款帳戶因具備活存高利率無上限優勢，吸引許多投資人青睞。遠東銀（2845）表示，數位金融子品牌Bankee數位存款帳戶因擁有活存利率0.6％、無額度上限優勢，近期吸引不少大額資金湧入，已有數億元停泊資金駐足。

全球低利率使台灣大額存款定存利率降至0.03～0.13％、活期利率0.01～0.15％，游資氾濫逼迫法人、大戶、散戶挪移資金尋找投資標的，資金持續湧入股巿。據統計，5月證券劃撥餘額達2.32兆元、活期存款達17.69兆元，雙續歷史新高。

除了定存、活存陷入低利狀況，買賣股票交割帳戶年息亦僅0.05～0.15％，面對台股創高後高點震盪，資金需要能靈活運用的停泊港。有不少精打細算的投資人，運用數位存款帳戶的活存高利率無上限優勢，打造進可攻、退可守的有利環境。

遠銀說明，以Bankee社群銀行數位存款帳戶為例，因擁有活存利率0.6％、無額度上限優勢，較大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達20倍，近期吸引不少大額資金湧入，已有數億元停泊資金駐足。

遠銀Bankee建議投資人，可先將投資資金停泊在Bankee社群銀行數位存款帳戶中，並設定約定轉帳提高轉帳額度，在適當時機分批進場投資、認為過熱時可撤回資金，藉此靈活運用資金，又可將存款利息效益發揮至最大化。

此外，遠銀Bankee社群銀行打造金融百貨平台，運用開放API與金融科技的新型態投資服務串接，提供不同風險的投資商品。目前已有基金交換、P2P、P2B等商品，下半年預計將有更多創新金融科技公司上架，提供客戶更多元的投資選擇。

(時報資訊)