亞太電信今（29）日取得國家通訊傳播委員會NCC核發之28GHz頻段5G特許執照，依照期程規劃，先前已陸續完成資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，同步積極進行5G營運籌備及5G網路部署，預計今年第三季正式啟動5G服務，提供消費者和企業用戶優質5G服務。

邁入5G新紀元，亞太電信呼應新《電信管理法》政策，以自建網路，搭配三共架構方式，整合28GHz+3.5GHz中高頻的頻譜，致力推動B2C消費端、B2B企業端、B2G政府端業務，提供嶄新5G服務。

亞太電信相信「5G時代、內容為王」，未來將致力打造豐富多元的應用服務。消費者面，即將推出5G LAND影音娛樂大平台，專注發展AR擴增實境、VR虛擬實境、線上串流影音、雲遊戲四大應用，以在地化產製內容為主、國際合作夥伴內容為輔，打造出堅強的內容供應商生態圈；企業面則延續推動智慧生活的使命，超前部署各大垂直領域應用，未來將持續深耕智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧零售、智慧醫療及智慧娛樂六大領域，提供全方位的5G解決方案。

展望5G，亞太電信除持續鞏固既有傳統電信業務，同時逐步擴大5G應用深度與廣度，並加速跨業、跨域合作，整合鴻海科技集團資源，深耕數位經濟，拓展多元商機，為電信產業注入新動能，擘劃嶄新面貌。

相對於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與台灣之星都有標下3.5GHz頻段的5G頻譜，亞太電信是唯一沒有此頻段頻譜的系統商。在28GHz頻段部署的5G服務，體驗上跟其他電信業者會否有本質上的不同，頗令人好奇。

(科技)