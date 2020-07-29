三倍券上路後，配合政府振興活動，各部會不斷加碼，包括藝FUN券、農遊券、浪漫客庄旅遊券、動滋券。不過，國民黨籍立委洪孟楷批評，蔡政府振興三倍券發放，每個民眾較馬政府消費券少領1600元，但政府發放成本卻增加2.9億元，光行政成本22.56億，立刻掀起外界關注。對此，資深媒體人董智森也批，「與其把各部會抽來抽去，不如發3600元現金」。

董智森今(29日)在廣播節目「小董真心話」中提到，由體育署提撥運動發展基金20億元發放的動滋券，昨(28日)舉行抽籤儀式時，請來賓來射飛鏢，這些都要花錢，難道以為請來賓不用錢嗎？主持人不用錢嗎？「你現在看這些都是在花錢，這些都沒必要」。

董智森認為，「與其把各部會抽來抽去，不如發3600元現金，政府不想比照馬英九時代的消費券，卻硬要這麼複雜，變成全民來賭博，結果忘記有泰國移工、日本女留學生確診，忘了台灣是有些讓人不放心的新冠病毒」。

而針對三倍券成本部分，資深媒體人黃暐瀚也在臉書發表看法，他說，並不是批評政院「亂花錢」或是「誰又A了錢」，自己本意是，既然要跟馬英九的19.6億元成本比較，當初就該把人家花的項目，自己也先加進來，如果「兌付＋系統開發 = 10.6 億元」，一開始根本沒算？那馬英九的成本，也該扣掉「兌付 = 8.37億元」變成「11.3億元」才對啊！「當初那個告訴蘇貞昌院長，三倍券印製成本（含兌付與行政雜支）只要9億元的人，你害慘蘇院長了。」

至於，對於立委質疑振興三倍券成本高於消費券，經濟部表示，三倍券增加多元領券管道，另三倍券給予民眾在領取上更多彈性選擇，不能單純從數字上來比。

(中時新聞網)