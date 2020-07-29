台中市農業局舉辦水蜜桃評鑑，共有67位農友送來首選「上海蜜」，現場滿室芬芳。（王文吉攝）

「上海蜜」水蜜桃果皮粉嫩，果肉細緻，香甜多汁，是目前梨山主力品種。（王文吉攝）

梨山水蜜桃評鑑共有67位農友參賽，評審依據外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。（王文吉攝）

台中市農業局副局長蔡勇勝（左三）宣布和平區林啟政奪下2020「水蜜桃王」。（王文吉攝）

台中市農業局29日在和平區農會展售中心舉辦優質水蜜桃果品評鑑活動，評審依據外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。67組產銷班農民送來首選「上海蜜」，每粒6到7兩重，評鑑活動現場滿室果香，最終由和平區林啟政奪冠，成為今年的「水蜜桃王」。

和平區農會說明，梨山早期種植的水蜜桃以日本品種「白鳳」為主，果粒較大且白，果肉細軟、水份多，但管理不易，果農改種來自大陸的「上海蜜」。優質水蜜桃果評鑑限上海蜜參賽，每粒需達6到7兩重，評審依據外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。

參賽水蜜桃都已全熟，一切開隨即爆汁，果肉細緻，滿室芬芳。最終評分結果，冠軍為和平區林啟政，亞軍為和平區徐位民及黃榮信、季軍為和平區曾正忠、田正旭及霧峰區邱淑芬，第1、2、3名都可獲獎牌，獎金分別為1萬5000元、1萬元及5000元。

農業局指出，梨山是全台最大的水蜜桃產地，生產的品種汁多、肉細、果粒大、色澤紅潤、口感細緻，甜度高達17度以上。梨山水蜜桃每年產期在7、8月，栽培面積達410公頃，年產量2624公噸，創造1億8294萬元產值。

(中時 )