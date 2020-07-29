小米手機陣容再添一名業界猛將，曾擔任過中興通訊副總裁、紫光展銳CEO的曾學忠確認加盟小米，出任集團副總裁、手機部總裁。

36氪報導，小米集團最新高管任命顯示，任命曾學忠出任集團副總裁、手機部總裁，負責手機產品的研發和生產工作，向集團董事長兼CEO雷軍彙報。

曾學忠曾任中興通訊執行副總裁、中興手機CEO，和紫光集團全球執行副總裁、紫光股份總裁、紫光展銳CEO。在曾學忠之前，小米也陸續挖角不少大廠的手機舵手加盟，包括金立出身的盧偉冰、聯想出身的常程等。

(工商 )