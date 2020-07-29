中興通訊原副總裁曾學忠 加盟小米 15:252020/07/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小米手機陣容再添一名業界猛將，曾擔任過中興通訊副總裁、紫光展銳CEO的曾學忠確認加盟小米，出任集團副總裁、手機部總裁。 36氪報導，小米集團最新高管任命顯示，任命曾學忠出任集團副總裁、手機部總裁，負責手機產品的研發和生產工作，向集團董事長兼CEO雷軍彙報。 曾學忠曾任中興通訊執行副總裁、中興手機CEO，和紫光集團全球執行副總裁、紫光股份總裁、紫光展銳CEO。在曾學忠之前，小米也陸續挖角不少大廠的手機舵手加盟，包括金立出身的盧偉冰、聯想出身的常程等。 (工商 ) #全球 #CE #中興通訊 #曾學忠 #總裁 也許您會感興趣 財經熱門新聞 撐不住！吉野家1年暴虧25億 全球將關150家店 - 財經 憂華為訂單被砍？聯發科找一位狠角色當說客 - 財經 美大廠7奈米斷頭！3大關鍵爆台積電出手機率 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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