今年受疫情影響，各商圈店面空置率提高，台北市著名的民生社區商圈也有多戶店面招租，不過實價揭露今年有兩筆店面轉手交易，一筆在今年2月交易，總價6,988萬，相較前次移轉獲利288萬，另一筆在今年5月，以總價1120萬平轉出售，高空置率之下店面仍是投資客心頭好，受市場矚目。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，各大商圈店受電商及消費型態改變影響，近幾年出租效益未盡理想，經過疫情衝擊後店家經營困頓，歇業消息頻傳，但市場游資充沛、利率低，仍有買方選擇知名商圈入手。

民生社區是全台第一個美式社區，因其特有的街景在台北市自成一格，商圈蓬勃時社區內有不少特色店家，吸引民眾前去消費，店面因屋主惜售，釋出稀少。郎美囡指出，民生社區店面多數為屋主早期入手，持有成本較低，此外，民生社區店面大多為公寓，實際使用面積及土地持分面積大，在危老重建帶起的改建風潮下，店面除了出租效益還有重建或都更的潛力，因此，儘管商圈不時傳出店家經營不易退租，除非有財務考量或入手價格過高，屋主降價出售的意願偏低。

今年民生社區店面轉售交易

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，近幾年不少商圈受人潮減少影響，店面租金水準逐年下修，不過國人普遍偏好收益型資產，以定存思維轉進店面，但也提醒投資人應精算成本及投報，另外移轉時的土地增值稅也不可不留心，避免買在高點、轉手不易。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則指出，民生社區過去的店面租金價位多有單坪2、3000元即可租下，如今這樣的價位只有巷弄店面，或是離民生東路圓環較遠的地段才會出現，若要來到正民生圓環的街邊店，去年的租金實價登錄中，生鮮肉品大廠開設的熟食肉舖，與知名連鎖餐飲餛飩店面兩者月租金高達10.25萬、13萬，20坪上下的使用面積，租金單價來到6009元、5471元，甫開幕的美妝店也推測約在單坪4000元左右。

陳炳辰說，民生社區雖以優質社區聞名，但並未有所謂豪宅駐足，當地住戶多在地居住相當久，老年人口也多，較非暴發戶型態大老闆，或是貴婦名媛地盤，消費型態以平民化、不鋪張奢華為主，平價餐飲或適宜家庭消費型態店面較符合在地風格，惟只要是在地競品過多的業者，就容易因非純商圈特性，來客量的擴增變成業者考驗，而近期在公車站牌旁的黃金店面，知名連鎖超商半年就收攤，也是因鄰近亦有3間競品，還有美妝店、大型量販店等同質性高的店面，若無雄厚資產、展店野心，或在地長期耕耘者，確實不易生存。

(中時新聞網)