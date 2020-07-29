財報利空及經濟數據意外疲弱拖累隔夜美股收黑，台股在昨日登高「萬三」後留下爆量長黑，今日亦上沖下洗如搭雲霄飛車！受制台積電ADR暴跌衝擊，晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)今日聯袂開低，致指數開低後一度震盪下殺百點，回測12500點大關，所幸金融股國泰金(2882)、富邦金(2881)、京城銀(2809)等接棒突圍，加以連日遭空襲的生技股重獲買盤關愛回神走揚，推升指數由黑翻揚，惟午盤過後台積電(2330)賣壓力道增強，終場加權指數下跌45.76點為12540.97點，12600點得而復失，成交值縮至2179.71億元。今日外資(不含外資自營商)賣超62.1759億元，投信賣超9.7945億元，自營商賣超48.9624億元，三大法人賣超120.93億元。

連日帶領台股上演大驚奇的護國神山台積電(2330)受到隔夜ADR暴跌拖累，今日遭賣壓調節壓回3%，蘋概天王大立光(3008)、鴻海(2317)同步熄火，聯電(2303)則在買盤點火下突圍翻紅，偕同聯發科(2454)、日月光投控(3711)、台達電(2308)、廣達(2382)等力撐盤勢。在電子股過熱修正之際，資金轉進風電、太陽能族群避險，太陽能股聯合再生(3576)、元晶(6443)、達能(3686)、茂迪(6244)、安集(6477)、碩禾(3691)攜手亮燈漲停，風電族群永冠-KY(1589)、世紀鋼(9958)、台船(2208)、華城(1519)等亦不甘示弱火力全開。板卡族群受到比特幣狂飆激勵，撼訊(6150)、青雲(5386)、華擎(3515)、艾訊(3088)等聯袂走揚。

金融股今日扮演撐盤要角，元大金(2885)、玉山金(2884)、台新金(2887)、新光金(2888)、中信金(2891)、國泰金(2882)、富邦金(2881)打前鋒。而慘遭空頭屠殺的生技股重獲關愛出現反彈跡象，喬山(1736)、永日(4102)、醣聯(4168)亮燈漲停，精華(1565)、美吾華(1731)、展旺(4167)等跟進強彈，指標股「天國一輝」杏國(4192)、杏輝(1734)、中天(4128)、合一(4743)在多空角力下走勢震盪。法人表示，生技股在前波拉回後，近日逐漸在低檔架構短中期底部區，短線強彈雖不必對中多過分樂觀，但後市也絕未過分悲觀。

美股回檔，台股高檔巨震，外資居高思危落袋為安，連兩日賣超達135.21億元。5日RSI為67.01，10日RSI為69.67，9日K值為78.59，9日D值為69.17，20日乖離率為2.46。台股昨日經歷閃登「萬三」並出現爆量長黑K洗禮後，今日在護國神山台積電漲多回檔下呈現高盪震盪走勢。因台股短期反應利多消息面，造成行情過熱，在激情過後將趨於平靜。台股短線創新高後拉回整理，上檔賣壓需時間化解，操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，在政策面不偏空與全球資金行情方興未艾下，台股後市不必過分看淡，預期指數修正空間不會太深，月線12,200點、季線11,500點都具有強勁支撐。

台股自4月中旬月線翻揚以來，屢次出現中長黑回檔格局都未跌破此上升趨勢，若修正過程能成功守住月線，多方架構即未遭破壞。櫃買指數部分則要留意生技、資產股等反應市場半年報憂心情緒，月線已微幅下彎，可能加大修正壓力。展望後市，聯發科31日舉辦法說，除上半年營運成果外，5G全年晶片出貨預測為市場關注焦點。此外，蘋果最新財報也將出爐，預料將牽動蘋概股表現，法人評估，若整體看法優於預期，則有機會改變近期資金過度集中的失衡架構，另外包括臉書、亞馬遜、Alphabet等重量級個股亦將發布財報，以及聯準會召開為期兩天的貨幣政策會議，將牽動美股走勢。短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)