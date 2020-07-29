旺宏(2337)第二季毛利率續揚至35%，獲利季增9%，獲利表現比營收更佳，單季EPS達0.72元。總經理盧志遠表示，目前公司均100%全產能生產，對下半年旺季看法審慎樂觀，預計下半年產品價格及毛利率仍穩健持平。

旺宏今舉行法說會，公布第二季財報，因產品價格不錯，毛利率再上升至35%，帶動淨利續增。第二季合併營收為92.71億元，季減1.5%；營業毛利率為35%，比第一季再上升近4個百分點；營業淨利13.93億元，季增19%；稅後淨利為13.3億元，季增9%，單季每股盈餘為0.72元。

旺宏第一季、第二季及上半年營收均創下歷史同期新高；第一季EPS為0.67元，第二季再增至0.72元。上半年每股淨利1.39元，優於去年同期的0.22元。

旺宏總經理盧志遠表示，目前公司的6吋廠、8吋廠以及12吋廠全都是滿載；預計下半年NOR Flash價格穩健持平。SLC NAND Flash整體價格雖有可能有跌價壓力，但公司下半年大幅量產19奈米令產能可增一倍，19奈米於第一季只占營收的個位數，預計第三季起占比將明顯上揚。

旺宏總經理盧志遠表示，第二季毛利率續升至35%，已連續第三季上揚。展望第三季為傳統旺季，公司對第三季展望仍穩定。旺宏鎖定高品質及高密度的產品，使得產品價格較穩；並且有信心公司的車用產品之品質具有競爭力。

旺宏總經理盧志遠表示，目前看第三季價格會穩住，雖受疫情及中美關係，市場是有不確定性，但旺宏信心很大。對價格及毛利率趨勢看法都是持穩。

對華為出貨方面，盧志遠表示，到目前為主，對華為出貨並無受到影響。主要因為公司是出給華為是標準品。

旺宏3D Nand開發進度順利，第一個產品順利進行中並與客戶認證。

另外，旺宏已公告6吋廠要結束，將專注於8吋及12吋廠。目前持續處理6吋廠客戶的訂單，並協助轉移至公司的8吋廠或是其他。6吋廠預計明年第二季前關閉。

旺宏2020年第一季營收92.71億元，季減1.5%、年增24%。營業毛利率續揚至35%。稅後淨利為13.3億元，季增9%，較去年同期增加405%。產品組合方面，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔營收淨額11%、48%及34%。

(時報資訊)