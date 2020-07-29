遊戲橘子旗下市佔第一射擊遊戲《CSO絕對武力》即日起展開睽違六年的全新模式「殭屍R：崛起」，在新模式戰鬥中，人類被殭屍襲擊將不再被感染，而是不斷扣血至死亡，給予玩家更多元的挑戰玩法；新殭屍「魔茍戈」及「蛛后．菈雅」同步登場，終極進化的殭屍頂點，具備強大技能，將顛覆目前佔據優勢的人類陣營、面臨更艱鉅的戰鬥考驗；官方加碼祭出五大活動內容，總共多達11種武器、16種Tier5部件、20種獎勵虛寶，讓人類陣營與殭屍陣營雙方武器滿滿、衝裝廝殺！

《CSO絕對武力》全新模式宣傳影片

全新模式「殭屍R：崛起」正式開放、新殭屍「魔茍戈」＆「蛛后．菈雅」登場！

《CSO絕對武力》全新模式「殭屍R：崛起」於7月29日正式開放，此次戰鬥玩法有三項更新內容：第一，新功能「Ｓ病毒精隨」將提升殭屍在新模式中的等級，撿道具也可升級；第二，人類與殭屍皆有「病毒值」，人類玩家可透過擊殺殭屍及助攻，提升「病毒等級」增強攻擊力，殭屍玩家可透過擊殺、助攻、原始宿主、撿取Ｓ病毒精隨，提升「病毒等級」增強體力及防禦力；第三，玩家可消耗「病毒等級」獲得進階能力，人類可透過攻擊吸收殭屍能力，並隨機選擇一種該殭屍能力，增強隨機戰鬥變化，殭屍則可持續進化為更強大的角色，此外，進化後的人類被殭屍襲擊後，將不再被感染同化，而是不斷扣血至死亡；更多元的戰鬥玩法等待玩家來挑戰！

終極進化殭屍、新殭屍「魔茍戈」＆「蛛后．菈雅」來襲！

迎接全新模式開放，新殭屍「魔茍戈」＆「蛛后．菈雅」同步登場，「魔茍戈」為強大的坦克型殭屍，可召喚「地獄犬」攻擊周圍人類，以及向前方發動突襲技能，移動速度雖然緩慢，但防禦力極高，使得人類武器一般火力難以擊敗。

「蛛后．菈雅」為技巧型殭屍，能發射蜘蛛絲向該位置快速移動，以及發動遠距離蜘蛛絲炸彈．製造妨礙人類移動的減速地帶技能；兩種新殭屍皆為終極進化的殭屍頂點，顛覆目前佔據優勢的人類陣營，讓玩家享受全新玩法！

《CSO絕對武力》新殭屍「魔茍戈」。(圖/遊戲橘子提供)

《CSO絕對武力》新殭屍「蛛后．菈雅」。(圖/遊戲橘子提供)

史上最狂衝裝活動！11種武器、16種Tier5部件、20種獎勵虛寶瘋狂送！

官方加碼祭出五大活動內容，包含：【殭屍R推出紀念遊玩活動】、【合作直播抽獎】、【王牌武器親密度】、【要走!就先領取Special武器再走】、【專屬回鍋禮包】，總共多達11種武器、16種Tier5部件、20種獎勵虛寶，讓玩家衝裝滿滿、迎接新戰場！

※殭屍R推出紀念遊玩活動

完成每日任務可取得多達20項獎勵虛寶，包含：「1,000紅利兌換卷」、「潘朵拉的箱子」、「Tier5各個部件」、「史詩解碼器」、「燎原至尊．炎帝」、「霸雷槍．天誅」等遊戲資源及武器道具，並於9月2日加碼抽出5名1000樂豆點得主。

※合作直播抽獎

於7月29日晚上6點整，知名實況主「狂暴小建」及「小葵」分別在Twitch跟Facebook直播，並舉辦抽獎活動，抽出「特殊解碼器10個」30名與「雷蛇電競滑鼠」2名。

※王牌武器親密度

於7月29日起，登入遊玩超過20分鐘，可取得「缺乏愛的武器箱」*1，內含5把強力武器：「TMSR星幻流光」、「無限激光炮」、「極道滅殺」、「聖裁鎗神」、「M95虎紋轟雷」，每日使用可維持武器HP，即便超過活動期間，也不會回收。

※要走!就先領取Special武器再走

每日遊玩超過30分鐘，即可獲得全新Special武器分發道具，內含12把限時1小時體驗武器：「靈魂交響曲」、「閃電之怒」、「TMSR星幻流光」等強力武器，讓玩家盡情嘗鮮試用。

※專屬回鍋禮包

超過1個月沒登入的玩家，皆可取得「專屬回鍋禮包」，提供2位經典角色「王牌費南多」及「精煉聖水手榴彈(100天)」、「王牌布萊兒」及「暗黑遺跡魯格(100天)」；另外，槍手支援武器箱更新，提供4把王牌武器「極．煉獄使者(15日)」、「聖盾天劍(15日)」、「極道狂殺(30日)」、「金柱黑龍M3 (30日)」，還有16種「Tier5部件」，豐富獎勵、放送回饋。

(科技)