警政署將於今年8月3日投入581名專任警力，推動無毒校園專案工作。(林郁平攝)

警政署長陳家欽29日特別召集581名專任警力，與北、中、南3區透過視訊串聯，共同向各界宣示建構「無毒校園」的決心。(林郁平攝)

為貫徹政府「新世代反毒策略行動綱領」，期能建構「無毒校園」，提供家長放心、學生安心、社會清新的健康學習環境，警政署將於今年8月3日投入581名專任警力，期程長達2年，推動這項專案工作。

警政署長陳家欽29日特別召集581名專任警力，與北、中、南3區透過視訊串聯，共同向各界宣示建構「無毒校園」的決心。

陳家欽表示，今年1月迄今，全國各警察機關已查獲新興毒品原料3699.5公斤、成品859.43公斤，警方在向上溯源，斷絕毒品源頭，有很好的成效。經調查發現，這些新興毒品大多是用來製成咖啡包，食用的年齡層以年輕族群居多。行政院在今年4月17日、5月8日召開「青少年及校園反毒會議」，要求衛政、教育、法務、警政系統跨部會合作，共同打擊校園毒品。

為了防範新興毒品流入校園，警政署特別成立「無毒校園」專任警力，從8月3日開始，支援各縣市警察局少年隊，與各地方政府教育、衛生、學校等單位，成立合作平臺，捉藥頭抄工廠，保護學生不受毒品危害，讓校園是安全而健康的學習環境。

(中時 )