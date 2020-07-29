南投縣謝姓老翁28日前往大同鄉巴博庫魯山登山，卻遇到山區溪水暴漲無法下山，謝翁報案時因欠缺顯著標的，難以判斷位置，所幸宜蘭縣消防局急中生智，引導謝翁下載「119報案APP」，讓消防局得知謝翁位置，順利協助謝翁下山。

今天（29日）宜蘭縣消防局表示，謝姓老翁昨天上午從大同鄉明池山莊巴博庫魯山登山口出發，下午返程時因遇溪流水勢過大，無法通行，謝翁報案求援，但無法確定所在位置，消防局確認謝翁的手機可連上網路後，引導下載「119報案APP」。

消防局表示，經確定謝翁位置後，搜救人員會同林務局人員上山搜索，協助謝翁涉水脫困；在山區等偏遠地區因沒有地址、顯著地標或建築物，常讓搜救人員不知報案人所在位置，但如果使用APP報案，消防局就可得知報案人的所在座標以利救援。

今年1到6月消防局執行山域意外事故救援，多達15件，數量比去年同期多出一倍。消防局解釋，因為疫情影響，民眾無法出國，因此國內旅遊風氣盛行，其中不少人選擇登山健行，15件救援案中，多數都是外縣市的民眾，建議民眾可下載「119報案APP」，以縮短報案時間及提升報案人位置資訊準確性。

(中時 )