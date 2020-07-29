香港國安法引發歐美各國反彈，美國取消香港特殊優惠、英國修改移民政策放寬港人入境、加拿大及澳洲宣布終止與香港的引渡協議，歐盟也接著跟進，歐盟部長理事會（Council of the EU）於周二（28日）晚間正式宣布將對香港祭出制裁。

歐盟部長理事會表示，為了避免香港政府利用科技產品執行鎮壓或監視等工作，歐盟將限制敏感科技產品出口至香港，除此之外歐盟也通過了其它措施，表態支持香港人民。

本月13日，歐盟27國外交部長於比利時布魯塞爾開會時便曾談到，歐盟預計將對香港採取強硬措施，包括貿易限制和重新制定簽證協議等手段，本週二的決定將是香港國安法上路以來，歐盟首次對中國及香港政府採取實質行動。

根據歐盟文件，「因存在著鎮壓、通訊截取和公民監視等令人不樂見的用途，歐盟將更仔細檢視並限制預計要用於香港的科技產品和設備出口。」

除了祭出貿易限制外，歐盟也會放寬簽證申請，讓香港人可更輕易申請歐洲獎學金或赴歐洲進行交換。

(工商 )