公平會29日委員會議決議通過，不禁止SoftBank Corporation（軟銀）、Z Holdings Corporation與NAVER Corporation、LINE Corporation的結合案。

公平會指出，軟銀與NAVER打算共同持有LINE股份，並共同經營及共同控制LINE，因此軟銀與NAVER向公平會提出結合申報。

公平會指出，軟銀在我國境內的經濟活動主要是Arm Limited的「微處理器及系統之研發與授權」及Brightstar Re, Ltd.之「再保險、智慧型手機回購及換購」，其業務與NAVER從屬事業LINE等在我國境內所從事的即時通訊軟體、線上廣告、支付服務、電子商務等業務間，並沒有水平競爭或上、下游供應鏈的垂直關係。

公平會表示，考慮到雙方結合的組合效果，由於軟銀旗下擁有的日本Yahoo，不過，目前並沒有在我國推展事業的計畫，也沒有計畫透過LINE作為跨境電商窗口推展業務至我國。

公平會強調，即使日本Yahoo透過LINE作為入口切入我國電子商務市場，因B2C或B2B2C電子商務銷售的實體商品仍需依賴健全的物流通路才能將商品交付予消費者，消費者向日本Yahoo購物或我國網路賣家透過日本Yahoo銷售，仍需負擔較國內網購平台更高的運費，並忍受更長之運送時間。

況且，公平會指出，國內網購平台多屬綜合性零售商，並非只銷售來自特定區域或特定品類之商品，因此即使雙方結合後日本Yahoo以LINE作為入口切入我國電子商務市場，其取代的對象較有可能是日本商品的國內代理商或供應商，而非一般綜合性網購平台，因此雙方結合並無明顯排除競爭的組合效果。

至於數據資料累積競爭問題上，公平會指出，一般使用者聯絡資料，其他網路服務業者也有機會基於服務之提供而取得，因此雙方結合所蒐集的這類個人資料並無獨特性。至於使用者「數位足跡」，則因具有應用價值的期間可能很短暫，且其他網路服務競爭同業也可以自行蒐集使用者於其網站、行動應用程式（App）之利用行為，對使用者習性進行分析，非不可替代。經綜合判斷後決議不禁止雙方結合。

(工商 )