根據台北市地政雲百戶社區統計，指標豪宅「聯合大於」、「聯合大哲」總計已有38戶的實價揭露資料，平均交易的總價為2.43億元，由於有許多案件未拆分車位價格，直接統計的平均成交單價為每坪193.1萬元，該改建豪宅社區成為正忠孝東路上最熱賣的新豪宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市近年完工的地標與景觀豪宅，持續有實價揭露的價格釋出，不少在預售時都有每坪200萬元以上的成交紀錄，現在豪宅案普遍銷售期都拉的很長，從預售一路賣到屋齡5、6年都不奇怪，一方面可能是開發商惜售對價格有所堅持，一方面則是目前買方多自用且可挑選產品多元，因此銷售時就一戶一戶慢慢去化，不過指標地標型的豪宅社區，即使是慢慢去化累計金額也相當可觀。

聯合大哲與大於實價資料

此次新揭露的「聯合大於」，27樓成交2.21億元，成交總價和上下樓層相近，換算每坪單價約208萬元，該案訴求1500坪的大基地開發，且四面臨路，戶戶標配景觀陽台，雖然位子不在信義計畫區的範圍內，但高樓層可觀賞陽明山的山景與信義計畫區景觀，同時鄰近信義計畫區、捷運市府站、國父紀念館、大巨蛋與松山文創園區，並強調防震安全的住宅設計，同時也是辦公大樓改建的成功案例。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，舊聯合報大樓土地開發成「聯合大於」、「聯合大哲」兩大樓，前者含商辦，後者純豪宅，坐落位置兼具信義計畫區、國父紀念館兩生活圈，交易資訊多擠身200萬單價俱樂部成員，且不乏企業家一次購置多戶，這類社區多具備豪宅地段、知名度高、一線物件3大要素，加上隱密性高，豪宅建材規劃設計，且長期持有，或是在房價盤整期置入，還享未來獲利的投資價值，高資產族群自然下手多戶。

(中時新聞網)