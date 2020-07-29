台中市警第二分局日前邀逢甲大學公共政策研究所前所長楊志誠博士演講，舉例從1997年陳進興挾持南非武官、太陽花事件及鐵路警察遭刺殺等多起重大案件，楊志誠說，第一線員警在處理突發狀況時，一旦警匪對峙，進行有效溝通及談判，避免衝突將傷害降到最低，減少社會成本。

楊志誠表示，處理醉漢辱罵攻擊員警、情緒不穩民眾抱著瓦斯桶自殺等情形，一方面確保自身及其他民眾安全，通常需要經驗及臨場反應；近年來歷經多起警民對峙案件，由於歹徒多半擁槍自重，對峙過程中往往牽涉到無辜人質及員警本身的生命安全，凸顯警方危機談判的重要性。

楊志誠講授「警民對峙時談判技巧的運用與實例探討」課程，從溝通、說服至談判的理論與處理程序，提供同仁臨場危機應變技巧，如何在相關人員損傷最小的情況下，讓歹徒就範，成功處理各種危機事件。

台中市警第二分局長蔡元戎為提升第一線基層員警，在案件現場的即時反應訓練及強化危機處理觀念，邀楊志誠博士在員警聯合勤教時段，分享如何透過談判化解危機，在偵辦各類案件時更能將所學知識加以運用，上百位員警們獲益良多，未來在案件突發狀況時可應用。

(中時 )