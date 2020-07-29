國家通訊傳播委員會（NCC）29日召開委員會，決議核發台灣之星、亞太電信5G業務特許執照。NCC表示，至此，國內5家在家108年度行動寬頻業務釋照作業得標者包括中華電信、遠傳、台灣大、台灣之星、亞太電信等，均已全數核發5G特許執照。目前電信三雄已開台推出5G服務，台灣之星已經宣佈將於8/4正式開台，市場也將持續關注亞太電信接下來的開台計劃。

NCC表示，決議核發台灣之星）3500MHz頻段及亞太電信28000MHz頻段之行動寬頻（5G）業務特許執照。

NCC說明，國內108年度行動寬頻業務（5G）釋照頻段拍賣，計有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星等5家得標者，其中電信三雄中先前已獲核發5G特許執照，並均已陸續開台提供服務。29日台灣之星與亞太電信亦完成開臺台前相關法定程序，因此決議核發2家公司5G特許執照。

由於5G具有高速、大頻寬、低延遲與巨量連結特性，未來民眾將可運用5G網路之高寬頻影視（4k/8k）、多樣化AR/VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會等場景。NCC表示，期許各業者積極投入5G規劃及建設，導入新技術、新服務，強化與不同產業連結，深化多元5G應用，奠定萬物聯網基礎，以提升消費者享有優質5G行動通信服務。

台灣之星表示，將於8月4日正式開台，預計開台時會完成全台熱點涵蓋率達50％，包括455個精華商圈、百貨商辦、各縣市熱點之涵蓋，今年底達高密集人口區域涵蓋率80％、2021年六都市區人口涵蓋率90％之網路建設目標。

台灣之星總經理賴弦五表示。開台之後，將會強化網路建設、推出更多元的資費產品、結盟更多跨界夥伴，並擴大實虛通路聯營與e化服務的範疇。

有鑑於5G開台初期基站建設、網路品質及支援終端等可能尚未完善，台灣之星體貼消費者，於七月初推出限時「預約5G半價」，月租699元即可享5G不限速上網吃到飽，甫推出便掀起熱烈討論。

隨著5G特許執照正式核發，限時「預約5G半價」也將進入倒數，消費者即刻起到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦/攜碼申辦5G不限速上網吃到飽，月租費只要三大電信半價月租699元，再享網外/市話加碼送250分鐘。

(工商 )