現在全球新冠肺炎疫情肆虐，許多國家都在積極研發解藥，其中俄羅斯官員更指出，俄羅斯將會在2星期內批准世界上第1支新冠肺炎疫苗，預計開放給大眾施打，不過將會優先讓前線醫護人員使用。

根據《CNN》報導，俄羅斯官員透露，官方預計在2星期內，8月10日以前批准新冠肺炎疫苗，而這將會是全球第1支針對新冠肺炎的疫苗，不過CNN也對於該疫苗的安全性、有效性提出質疑，原因在於俄羅斯官方並沒有釋出任何疫苗相關科學數據。

現在全球有數十種新冠疫苗正在進行研發，但只有部份疫苗進入第3階段大規模臨床實驗，而俄羅斯的疫苗連第2階段實驗都尚未完成，就算進入大規模臨床實驗階段，專家仍提醒，離疫苗正式獲得許可讓一般大眾能夠施打，還有很長的路要走。

面對進度太快的質疑，俄羅斯科學家表示，是因為改良了針對另一種疾病的疫苗，才會讓研發速度超前，此外俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍人將自願參與臨床實驗。

不過對於疫苗將會在8月10日通過批准的消息，俄羅斯聯邦衛生部並沒有證實，只說疫苗通過批准後，會讓第一線醫護人員進行接種。

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(中時新聞網)