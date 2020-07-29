新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診人數飆破1670萬例，造成至少65.9萬人染疫喪命，嚴重衝擊國際經濟。大陸病毒學家閻麗夢擔心會遭到當局滅口，緊急於4月28日搭機逃到美國，近日她出面揭發疫情真相，明指新型冠狀病毒就是「出自大陸軍方實驗室」。

閻麗夢28日接受海外自媒體「路德社」專訪，身兼醫師及科學家的她，當時看見武漢有許多醫師、病患都暴露在病毒高度傳染風險下，她決定挺身揭露大陸隱匿疫情的行為，閻麗夢說：「那時候我已經明確地分析出，病毒是來自大陸軍方實驗室，武漢海鮮市場是一個用來打幌子的地方。」

閻麗夢表示，先前向上級報告時並未獲得重視，世界衛生組織（WHO）專家知悉後也無動於衷，她知道不可能再向政府高層反映，否則就會像香港的抗爭者一樣，隨時都可能消失不見；閻麗夢認為，自己有責任在「被消失前」將疫情真相告訴全世界，因而向外尋求媒體傳遞訊息。

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(中時新聞網)