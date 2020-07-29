三更半夜肚子餓，不知道吃什麼才好的時候，相信隨處可見的吉野家會是不少人的選擇之一。但今日傳出，日本吉野家總公司宣布，到明年2月底前，吉野家最多將關閉全球150家分店。

根據日本《NHK》報導指出，日本吉野家控股公司昨日（28日）發表最新財報，由於新冠肺炎疫情在全球肆虐，業績表現惡化，今年3月至5月營收396億日元（折合新台幣約110億元），較去年同期衰退24.8%，營業損失超過40億日元（折合新台幣約11.1億元）。該份報告也預估，至2021年2月底，預料全年營收將只有1723億日元（折合新台幣約479億元），減少幅度達到20.3%，並預估最終虧損恐達90億日元（折合新台幣約25億元）。

而吉野家控股公司野表示，由於疫情期間大量店鋪休業、縮短營業時間，因此他們將會在明年2月底之前，最多關閉150家店鋪，關閉數量將暫整體店鋪量的5%。而原先預計今年開設新店面的計畫，也將因為疫情的關係全數暫停。

吉野家集團旗下用有眾多飲食品牌，其中包含最具知名度的牛丼專賣店「吉野家」、烏龍麵「花丸」、壽司「京樽」，其中吉野家在海外擁有50家分店。

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(中時新聞網)