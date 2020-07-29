黃晸玟在片中有許多精彩的動作戲。（采昌提供）

南韓年度話題犯罪動作爽片《魔鬼對決》28日下午於首爾舉辦試映記者會。導演洪源澯率領主要演員李政宰、朴正民共同出席，而在約旦拍攝新片的黃晸玟，更以視訊連線跟所有來賓表達問候。黃晸玟一開始就顯得心情十分亢奮，並透露約旦氣溫約近46度，更用之前《闇黑新世界》的經典台詞「嘿！兄弟！」跟李政宰問好，讓李政宰笑得樂不可支。受訪時，他也透露接演本片的原因，竟然來自於「台詞量」多寡：「這次的角色比較沉默寡言，就因為台詞比較少，所以才選擇接演；之前拍《北風》的台詞太多了，讓我非常辛苦。」一席話讓全場莞爾，他也進一步表示：「因為台詞少，剛開始覺得很好，但真正開始演出的時候，卻發現很難表達情感，讓我十分苦惱。」

由於本片是黃晸玟、李政宰繼《闇黑新世界》後，睽違七年再度合作，也讓黃晸玟表示：「因為和政宰關係好，時光流逝，能這樣相見真是幸運！」李政宰也說：「事實上，跟相同演員幾乎沒有合作兩、三次的機會，這回和晸玟哥能再合作真是緣分，接到劇本的時候已經確定接演！」而在片中有大量動作戲的李政宰也表示：「或許是很久沒拍動作片，說實話有點困難，剛開始拍得不太順利，讓我有點驚慌，還好兩三天後就逐漸找回感覺了。」他並為本片掛保證：「本片很有自己的獨特風格，我拍攝的動作戲也是如此，所有動作場面都拍得非常精彩，讓我非常滿意。」

被《魔鬼對決》劇組視為「宣傳王牌」的朴正民，也透過昨日的試映會，為自己的角色揭開面紗。他在片中飾演的角色，不僅是黃晸玟來到泰國後的助手，更是一位潑辣、嫵媚兼具的跨性別者，不僅將露出小蠻腰，還將有大量的泰文台詞展現，為全片增添輕鬆有趣的一面。首度詮釋跨性別者的他表示：「選擇接演沒有太大苦惱，劇本真的太有意思了，反而是在理解與貼近角色上，會顯得更加謹慎且苦惱。」他並補充：「我認為觀眾會喜歡這個角色的個性，讓我把重點放在理解他的心情，而對於語氣、行為等外在形象，為了不要過分詮釋，也進行許多研究。」他在片中的演技讓人印象深刻，也獲得李政宰肯定：「正民的角色非常有難度，身為演員，應該會苦惱將獲得什麼樣的評價，但他卻爽快接演，這是一個艱難的決定，但他把角色演得非常出色！」《魔鬼對決》8月12日在台上映。

(中時 )