聯亞(3081)今(29)日舉辦法人說明會，第二季因矽光100G產品出貨不如預期，每股獲利0.98元，寫下近5季以來新低。

聯亞第二季營收5.32億元，季增加9.39%、年減少6.46%，營業毛利2.49億元，營業淨利1.15億元，稅前淨利1.11億元，單季淨利8869萬元，每股盈餘0.98元，寫下近5季以來的新低，單季毛利率47%，相較第一季增加1個百分點，但相較去年同期減少3個百分點。

財務長楊吉裕表示，聯亞第二季營收表現不如先前預期主要是矽光100G產品出貨狀況不如預期的增加所致，其中原因包括疫情、以及客戶多把主力產品放在200G、400G產品上，聯亞第二季在新台幣匯率升值影響下，匯兌損失約500萬元。

聯亞第今年上半營收10.2億，營業毛利4億7569萬元，營業淨利2億3039萬元，稅前淨利2億3406萬元，上半年淨利1.86億元，每股盈餘2.06元，上半年毛利率為47%，相較去年同期減少1個百分點。

聯亞第二季營收區塊占比上，電信(Telecom)占比55%~60%，數據(Datacom)占30%~35%，其他就是消費和其他產品。產品別上，矽光占比25%~30%、10G LD占比20%~22%、25G LD(雷射二極體)占比18%~20%、PD(檢光器)磊晶片占比20%~23%，其中10G、25G產品中有8成都是用在5G。

(時報資訊)