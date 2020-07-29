雃博(4106)新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急使用的呼吸器獲食藥署專案製造許可，可望推動南美洲國家的出貨，並準備投入印度及東南亞各國的防疫，在全球恐迎來第二波疫情之際，公司已準備就緒協助全球防疫。

雃博在今年5月發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，在醫院重症用呼吸器之外，提供輕、中度新冠肺炎患者另一呼吸治療方案。全球疫情未見趨緩，雃博積極加入全球防疫戰線，以現有符合美國FDA 510(k)醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器(CPAP)產品為核心，搭組新型呼吸管路設計，包含非通氣面罩、高效能過濾細菌病毒的過濾器，來提供呼吸衰竭或呼吸功能不全患者的呼吸支持。

此產品已在2020年第二季成功銷售至許多疫情嚴重地區。南美洲疫情加速成長，情勢非常險峻，有許多客戶提出諮詢下單意向，雃博目前積極推動產品專案，希望能成為緩解客戶疫情的及時雨。然而，非FDA、CE廣泛應用的東南亞發展中地區，產品母國的取證能更有效地輔助國外客戶取得進口販售許可、提升出貨速度。

經過雃博與台灣政府相關單位的共同努力下，食藥署已協助加速國內抗疫產品的審核進程，來因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急使用，其中針對效能、作用原理與設計之安全性及功能性進行審核，以確保使用者安全性。

(時報資訊)