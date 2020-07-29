艾力克斯發文回應。（圖／翻攝自taiwanhappyfamily IG）

47歲主持人艾力克斯和43歲李詠嫻結婚13年，育有一子一女，日前媒體報導大兒子Ryder在學校闖禍，亂開黑人同學玩笑，稱對方「黑X」，最終慘遭停學。今(29日)艾力克斯在IG首開腔，曬出一家四口照回應：「每個時刻都是一個教育的機會」。

艾力克斯過去受訪透露，因為怕兒子跟他們一樣中文不好，便決定讓他在台灣接受全中文教育，結果發現兒子中文比英文好，英文程度不如他們預期，才把Ryder轉學到國際學校就讀。據《鏡周刊》報導，今年端午節時期，網上流出一段Ryder和同學嘲笑黑人同學的片段，眾人嚷嚷著「黑X」，引發軒然大波。

最後校方對Ryder等7位同學開鍘，處以停學處分，對此艾力克斯既然小孩犯錯，父母與學校更應該擔起教育的重責，並指影片中有誤會，會持續跟校方溝通，今他也在IG開腔，寫下：「小孩子長得真快，每個時刻都是一個教育的機會」，引來粉絲打氣喊：「加油！哥哥很棒的」、「做錯事知道反省是好事」、「不經一事，不長一智」、「家庭教育真的很重要！加油！希望能越來越懂事」。

(中時新聞網)