三星為智慧手機OLED面板供應龍頭，之前跟蘋果簽訂OLED採購數量不足需支付高額賠償金的合約。日媒報導，蘋果不甘心當冤大頭，今年也將向另一家韓廠LG採購OLED面板，不僅成本較低，也打破過去3年由三星獨家供應的局面，為了因應新iPhone的需求，預計LG今年OLED面板出貨量，將是去（2019）年的5倍，數量高達2千萬片。

根據《日經新聞》報導，會讓蘋果急於分散供應商，主要原因是蘋果此前只能依賴三星提供OLED面板，結果卻造成連續兩年被迫支付鉅額「違約金」。因為三星專為蘋果開設OLED面板產線，與蘋果簽了合約，若是面板下單量未達一定數量，蘋果需要提供補償金。並且對於蘋果來説，三星是主要零件供應商，又是手機業務的競爭對手，關係頗為矛盾。

蘋果為了增加OLED面板供應商的多樣性，近年來扶持三星勁敵LG 顯示器，用以拉低三星的重要性牽制它，蘋果打算在2020年所有iPhone旗艦機型上採用OLED面板，新增加的大部分面板需求預計將由LG顯示器生産，據相關人士透露，LG顯示器將供應2000萬片面板，達到去年的5倍。iPhone的OLED面板此前獨家由三星供應，但今年三星接到的訂單為6000萬片左右，僅比去年稍有增加。

但是LG顯示器也不要開心太早，原因是繼三星、LG顯示器之後，排在第3位大陸扶植的京東方也正在步步緊逼，蘋果已著手開始性能評估京東方的OLED面板。市場傳言2021年將會正式採用，如果真的採用京東方的面板，LG顯示器對於壓制三星的重要性將會降低。

(中時新聞網)