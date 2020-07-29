高雄翰品酒店主廚江進華（阿華師）以一手好廚藝做公益，他29日帶領酒店團隊人員到田寮區探望星星兒，以共廚、共食等方式，炒出美味的料理，令人食指大動。

這場公益午宴結合多項元素，包含從種子到餐桌的食農概念、教學共廚、共食、共拾等。一早，飯店人員就跟著星兒們去菜園採集新鮮的地瓜葉，星星兒不怕生，頻問姐姐貴姓，很逗趣。

而有些星兒則是在廚房跟著煮飯、切菜。看到阿華師口裡解說著煮食的技巧，一雙手剝、切、拍等，忙進忙出沒停過，不少星兒露出好奇的眼神，似乎見識到煮飯這件事原來很專業。

沒一會兒，鮮筍湯、煎雞塊、甜醋魚、炒時蔬、仙草冰等菜餚上桌，香味四溢，讓星兒們食指大動。阿華師說，他出身家貧，小時候過了一段苦日子，很能體會那些困苦之人非常需要社會的關心與幫助，藉由公益義煮的活動，將雲朗觀光集團執行長張安平互助、共好的觀念傳播出去。

在與星家的孩子互動之間，阿華師也感嘆地說，這些孩子，未來如果父母不在了，會很辛苦。

星星兒社會福利基金會董事長林美淑表示，星星兒的家，照顧的是多重障礙的重度到極重度的成人自閉症者，有溝通表達障礙、固著性等不同的情緒行為，照顧上特別不易；感謝翰品酒店的阿華師和工作同仁，用義煮送暖心，給身心障礙者支持，此將帶動更多交流，讓「善循環」為社會產生更多正向力量。

(中時 )