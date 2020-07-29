香港電影曾風靡全球，其中三級片也是香港電影史上重要一筆，其內容多半牽涉裸露、暴力等重口味，但許多都是取材自真人真事的社會案件。

1994年上映的《滅門慘案之借種》，正是一部改編真人真事的電影，內容極度奇情又慘烈。故事描述一對北方年輕夫妻阿劍和阿秀，由於阿劍在戰場上受過傷，喪失了生育能力，但身為家中獨子，有傳宗接代壓力，所以兩人決定南下「借種生子」。

兩人認識了健壯的阿軍，阿劍對阿軍一見如故，而阿軍也對美貌的阿秀有好感，於是阿劍懇求阿軍與自己的老婆上床，事成之後還有2萬的酬金。於是，阿軍、阿秀與阿劍，3人同房，完成了借種一事。

之後阿軍趁阿劍不在家，竟對阿秀霸王硬上弓，阿秀剛開始強烈反抗，最後身體卻誠實地回應。不過兩人苟且之事被村中惡霸洪家父子發現，還拍下不雅照拿來向阿劍勒索錢財。

更可惡的是，洪家父子將阿秀擄回家中極度凌虐，而洪妻說「出嫁從夫，老來從子」，竟也助紂為虐。阿劍拿錢贖回阿秀，還發現她懷孕，本來以為從此之後可以幸福，但命運不放過他們，阿秀因被洪家父子欺侮而染上梅毒，必須拿掉孩子，阿劍憤怒找洪家父子報仇，卻慘遭殺害。

柔弱的阿秀求阿軍替丈夫報仇，阿軍滿口答應但睡完她卻拍拍屁股走人。悲憤莫名的阿秀化身復仇天使，滅了洪家全家，還把阿軍精液抹在洪妻下體，嫁禍給他。

電影最終，阿秀抱著阿劍的牌位跳下懸崖，結束了這齣悲劇。儘管三級片含有太多大眾無法接受的內容，但改編自真人真事的故事，除了滿足人們對人性陰暗的窺視欲，也反應了部分社會現實。

(中時新聞網)