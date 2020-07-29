土城分局清水所警員黃浩維、周家麒日前中午接獲民眾報案，報案人林男表示接到電話表示其女兒因幫朋友取貨而捲入毒品糾紛而遭綁架，並向林男要求300萬贖金，林男認為電話另一頭聲音就是自己女兒，表示自己不可能聽錯，因此非常確定其女兒遭綁。

警方到場了解先行安撫報案人及其家屬情緒，警方得知其女兒相關資料及工作地點後，去電土城醫院請求協助確定林男女兒是否於工作，隨後警方也與其女兒聯繫上，也向林男確認平安無事，林男頓時露出一抹微笑，表示接到電話時太緊張，幸好警方熱心的協助確認，才阻止一場典型的詐騙案件。

同一天下午清水所警員周佳麟、黃傳富、林凱琳、黃浩維見一名民眾慌慌張張且眼眶泛紅跑進派出所，陳民稱接到自稱是地下錢莊的人稱其兒子幫朋友作保，但兒子朋友跑路，轉向對其兒追討積欠款，因要不到錢便將其兒綁走，並向陳民要求贖金，陳民擔心交付贖金後兒子也回不來，於是先行前往派出所求助，當警員們一聽到案情便猜應該是詐騙集團，除安撫陳民情緒外，也協助聯絡其兒子，所幸順利聯繫到陳民兒子，陳民與兒子通話，確認其兒平安無事也正在工作，才讓陳姓民眾放下心中的大石頭。陳民也相當感激警方熱心協助，也慶幸自己沒有一時驚慌而匯款，順利終止一場詐欺驚魂記。

(中時 )