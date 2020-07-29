（左起神通資科丁玉成副總、臺北市政府產發局吳欣珮副局長、台灣大哥大劉建倫副總、中興保全林建涵副董、臺北市黃珊珊副市長、遠傳電信井琪總經理、臺北市資訊局呂新科局長、中華電信陳建志協理。）

新冠疫情仍在各地燃燒，為了不中斷全球智慧城市發展經驗的交流，並讓台灣物聯網IoT解決方案能持續推展到國際市場，台北市電腦公會29日表示，經過三個多月的籌備，2020智慧城市論壇暨展覽已經改為線上展，從七月起的半年展覽期間內，將廣納全球450家1,000個智慧城市解決方案在線上展示，期間將舉辦60場線上專業論壇、逾800場商機媒合會，參展廠商及媒合場次都超過歷年的實體展覽，堪稱智慧城市展華麗的數位轉型。

另外，自八月起由臺北市政府舉辦3場次的「智慧城市首長高峰會」、桃園市政府舉辦的2場次的「永續城市論壇」預計吸引逾50個國家350位城市首長及代表於線上參與，也將大幅超過去年所創下的128位城市首長及代表來台參與之紀錄。

智慧城市論壇暨展覽(Smart City Summit & Expo，簡稱SCSE)自2014年首次舉辦以來，已經是國際間知名的智慧城市暨物聯網產業展會。2020 SCSE原本預計於3月舉辦。臺北市長柯文哲認為，在疫苗大量問市前，新冠肺炎都將持續肆虐人類社會，在未來兩三年內，它仍將影響國際交流及各式大型實體活動的舉辦，建議智慧城市展能進行數位轉型，以線上方式持續推動國際間智慧城市的交流。

智慧城市線上展Smart City Online，展期自7月1日至12月31日，目前設有16個線上展主題館：包括臺北市政府、桃園市政府及國發會亞洲矽谷、經濟部智慧城鄉、林口新創園、新創城市、AI50、科技部國研院國網中心、衛福部台灣智慧醫療創新整合平台、大同、中興保全科技、中華電信、台灣大哥大、神通、遠傳電信及英國館等。

此外，Smart City Online Portal Entry (S.C.O.P.E)預計蒐羅國內外450家廠商的1,000種物聯網解決方案，涵跨智慧醫療、防疫、交通、建築、節能、教育、製造、安控、辦公室、家庭、AI、5G等各式解決方案。每一個解決方案透過靜態的文字說明，動態影音方式呈現，讓你如臨現場了解該項解決方案。

Smart City Online線上論壇自六月份開始辦理，並依據活動性質歸類並用「主題月」方式來推動，6-7月為智慧防疫，8月為國際城市交流，9月5G智慧城市，10月為AI與新創，11月為智慧安防，12月為智慧交通，預計半年將超過60場次的國際專業交流活動於線上辦理。線上論壇舉辦過後，將其影像內容持續放在網站上供全球買主觀看，以擴大其市場效益。

透過過去6年來智慧城市展所累積蒐集建置的精準國內外城市首長暨買主資料庫，輔以線上商務導購及線上商機媒合機制，不論是一對一的媒合或是團體媒合，能夠持續串聯城市與城市，產業與城市以及產業與產業之間的交流與合作機會，持續為台灣產業創造海外商機。

5G不只是推進高速行動傳輸應用，更在未來智慧城市發展的各項應用場景(如智慧交通、智慧醫療、高畫質行動視訊串流服務等應用)中扮演極其重要的角色，不僅提供了通訊網路的基礎建設，更將逐步串聯各種智慧設備，進而掌握雲端與大數據等重要資源。

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