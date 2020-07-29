勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（29）日舉辦「勤業眾信線上稅務論壇－2020兩岸四地稅務大勢」系列活動第二場：移轉訂價，新冠肺炎疫情蔓延全球，連帶影響中國大陸對集團企業的供應鏈和關聯交易管理。

此外，香港和澳門也分別在2018年下半年和2020年年初公布正式的移轉訂價法規，而台灣也預計今年將無形資產納入移轉訂價法規。另外，一次性移轉訂價調整法規之公布將正式連結海關與移轉訂價議題。

勤業眾信提醒，集團企業面臨兩岸稅務大勢，應隨時留意移轉訂價法規與相關稅務風險管理事項，過去單純的合規性稅務遵循已不足，動態移轉訂價管理機制之建立才能即時且有效地管理集團稅務風險。

Deloitte香港總監張毅說明，香港移轉訂價新法規引入國際經合組織（OECD）的獨立交易原則，彰顯香港致力全面落實稅基侵蝕及利潤移轉方案（BEPS）的承諾。

過去香港實施地域來源徵稅體系，而近期集團企業也逐漸留意新的移轉訂價法規將如何與原有的地域來源徵稅相銜接。

同時，澳門也採納了移轉訂價三層文檔機制，參與國際稅務資訊交換並計畫將引入正式移轉訂價條例。

因此，在香港和澳門經營的跨國企業應思考新法規的稅務遵循，及了解未來將採取的相應行動，以應對移轉訂價新規帶來的變化和壓力。張毅也提醒，澳門的移轉訂價新規將配合2021年澳門離岸公司免稅制度取消，企業未來應更加留意澳門的移轉訂價合規安排。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘指出，中國大陸稅務機關注重監控管理的趨勢明顯，從收集企業內外部的涉稅訊息，到進一步透過數據指標及價值鏈分析評估稅收風險，例如：長期虧損、跳躍營利、利潤配置與集團價值鏈明顯不符等，進而劃分風險等級再決定立案調查。

(工商 )