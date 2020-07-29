伊朗軍演轟炸美航母

伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與周邊舉行「偉大先知14」（Great Prophet 14）大規模軍演，而其中的重頭戲，就是轟炸仿造美國尼米茲級航母的目標。

在德黑蘭與華府緊張升高之際，伊朗國營電視播出了軍演實況，旨在威脅美國。而美方海軍則譴責，這項軍演「鹵莽而不負責」。

綜合《動力》（The Drive）網等外電28日報導，伊朗動用了各式陸、海、空武器、其中包括反艦彈道飛彈，還有搭載反艦巡弋飛彈的改裝貝爾（Bell）206型直升機。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，今年稍早發射的首枚軍用衛星「光」（Noor）從太空中拍攝了軍演的影像。同時革命衛隊說，這次演習在7月28日進入最後階段。

伊朗「偉大先知14」軍演

而伊朗公佈的衛星影像顯示，上周被拖到荷莫茲海峽內的仿造美國尼米茲級航母趟在那兒，受到伊朗「征服者」（Fateh)-110衍生型短程彈道飛彈攻擊，而這些飛彈的設成約為124－186英里（近200－300公里）。

而伊朗先前說，「征服者」（Fateh)-110已有反艦衍生型，其中包括「波斯灣」（Khalij Fars，Persian Gulf），荷莫茲（Hormuz）-1和荷莫茲-2型飛彈等。而荷莫茲-1與荷莫茲-2據說擁有反輻射能力。至於另一款衍生型，則是「光明征服者」（Fateh-Mobin），它具有能進行終端導引的紅外線尋標器，據稱還能躲避雷達。

另一方面，貝爾206輕型直升機從機身下方的發射導軌發射了改良型 「勝利-1」（Nasr-1）反艦巡弋飛彈，而它最大射程不到22英里（約35公里）。事實上，它是陸製C-704 反艦飛彈的翻版。至於這次在軍演中也發射的較大型「光」（Noor），則是陸製C-802飛彈的翻版。

不過，衛星圖像顯示，在伊朗彈雨轟炸下，雖然顯然打爛了部份假艦載機，對仿造航母甲板造成的毀損相當有限，然而，目標上方看不見彈孔，不禁令人懷疑，這些飛彈究竟有沒有擊中目標。

不過，伊朗公開的錄影顯示，至少有1枚反艦飛彈在掠過海平面後，擊中了中空的艦身。而一支隊突擊隊則從一架米（Mi）-17直升機發動模擬攻擊，並至少讓一名成員跳傘上艦。

(中時新聞網)