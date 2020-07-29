新北市三鶯大橋是地方重要交通幹道，為紓解車流，目前正在施作改建二期工程，路幅縮減，不過許多大貨車、砂石車為搶快，會違規行駛至機、慢車通行的外側車道，險象環生，光7月至今就有190件違規，數量驚人，三峽分局目前已在該處增設警示牌，並派員警加強稽查。

新北市鶯歌區三鶯大橋改建二期工程相關改道措施於109年4月11日起實施，改道路線為「鶯歌往三峽方向車輛將改由上游側完工匝道」、「三峽往鶯歌方向車輛將改由上游側舊橋通行」。因三鶯大橋為三鶯地區重要通行路段，交通尖峰時段每日7時至9時、17時至19時會限制聯結車輛通行，因聯結車轉彎角度與其他大型車相比，轉彎角度較大，為維護小型車及機慢車行車安全，行經工區範圍限速降低為時速30公里。

警方因多次接獲民眾檢舉在三鶯大橋上有砂石車行駛禁行車道，為維護用路人安全，三峽警分局二橋出所派員在三鶯大橋上取締相關違規車輛，且對各式大型車違規加強取締，自7月1日起迄今已取締告發達190件。

三峽警分局表示，已於三鶯大橋前後路口及沿線規劃定點及機動交通疏導警力，如鶯歌區文化路及館前路、三峽區復興路及隆恩街等路口，並請義交共同配合執行交通管制，請用路人注意現場標示牌面進行改道，行經三鶯大橋降低車速，務必遵守「大型車輛」行駛於內側車道，「機慢車」行駛於外側車道，避免機慢車與大型車輛併行，以免發生交通事故，警方將持續加強取締各類違規，希望駕駛人遵守相關交通規定，確保用路人安全。

(中時 )