行政院在今年4月17日、5月8日召開「青少年及校園反毒會議」，強調應鎖定監控校園的高風險特定人員行蹤，溯源追查背後的網絡關係，並指示各部會強化對於新興毒品之查緝對策與防制作為。

警政署分析青少年涉毒案件，以混合式毒品咖啡包為大宗，且經鑑定常混摻2種以上毒品種類，實務上亦發現販毒者及吸毒者對該咖啡包成分均無所悉，吸毒致死案件亦有增加趨勢，對於青少年產生重大危害，警方近期就查獲多起新興毒品案件。

其中，基隆市警局在偵辦5月一起林姓通緝犯食用毒咖啡包暴斃案件，經持續向上溯源，21日查獲葉姓男子涉嫌販賣毒品及混合式毒品咖啡包分裝場案，查扣混合式毒品咖啡包407包及分裝器具等贓證物。

桃園市警局查獲田姓男子等3人涉嫌販賣毒品案，查扣第三級毒品K他命70包、混合式毒品咖啡包215包；另宜蘭、桃園市警局與刑事局查獲具幫派身分的謝姓男子等10人，涉嫌販賣毒品及混合式毒品咖啡包分裝場案，查扣K他命73包、混合式毒品咖啡包215包及分裝器具等證物。

此外，宜蘭縣警局在偵辦少年涉毒案件時，循線破獲羅姓男子等7人涉嫌販賣含K他命及卡西酮類毒品的混合式毒咖啡包給青少年施用，其中包括下游未成年藥頭及藥腳各1人。

(中時 )