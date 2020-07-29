樹林警分局彭厝派出所巡佐顏進貴、警員劉彥辰於109年07月27日09時30分許擔服巡邏勤務，接獲聯邦銀行樹林分行來電疑似有民眾遭詐騙，員警獲報立即趕赴現場瞭解。

經了解，原來該名年約78歲林姓老翁三天前接獲不明男子來電，自稱是其外甥，不但告訴老翁他手機號碼換了，還向老翁說他缺錢，急需15萬元應急，老翁不疑有他三天後至聯邦銀行樹林分行準備匯款，於匯款前因老翁無法提供受款人正確資料，且神情有異，櫃員詢問其匯款用途也支支吾吾，銀行櫃員察覺情況有異於是通報警方前往處理。

後經警方查證發現原來該支門號已是經過通報的詐騙號，確認其為詐騙電話，警方也細心地陪同老翁打電話給其外甥，經通話後外甥也表示他並沒有跟老翁借錢，老翁這才驚覺受騙了，對銀行行員及處理員警感激不已。

樹林警分局長張明和提醒，民眾接到任何親友借款的電話或訊息，務必再撥打電話給家屬或親友細心求證，甚至要求本人面交，以免浪費自己的善心與金錢，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢。

(中時 )