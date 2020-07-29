境外生不見得開學前能回來！教育部長潘文忠今天表示，國際疫情嚴峻，加上班機大減，因此仍會採逐步開放方式讓境外生返台就學，不會以開學作為臨界點。如果境外生不能在開學前入台，會採「安心就學」方案讓他們學業不中斷。

境外舊生及新生約有4.2萬人等著入境，但我國自6月17日起逐步讓境外生返台，到昨天為止，教育部審查通過1517人返台，但真正入境的僅700多人，絕大多數都還未返台。教育部原本要讓境外生在開學前返台的想法，現在也有所改變。

潘文忠表示，關於境外生返台就學，依行政院邊境風險嚴管的原則，先讓19國疫情低風險及中低風險國家舊生及新生入境，之後又讓19國以外的應屆畢業生入境，未來仍會採穩健逐步的方式開放。

潘文忠說，現在上除了檢疫旅館、疫情中心的隔離場所，也有12所大學的2000多個房間合乎規定可以作為檢疫場所，預期境外生入境的速度會增快很多。

潘文忠說，現在國際疫情嚴峻，台灣7月份就有20幾個確診案例是境外移入，因此境外生入境將不以開學為臨界點，也就是，不見得在開學前會開放讓所有境外生入境。境外生如果無法在開學前入境，會繼續採之前的「安心就學」模式，讓境外生透過視訊上課，繼續學業。

潘文忠說，開學後，符合入境資格的境外生，只要可以找到適當的檢疫旅館或場所，透過學校提出申請後，教育部仍會准許他們入境。

(中時 )